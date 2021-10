Messina, Comprensivo "Verona Trento": lunedì e martedì tutte le 26 classi in dad

Lunedì e martedì prossimi l'Istituto comprensivo Verona Trento, 26 classi in tutto vanno in didattica a distanza. Si rimaterializza lo spettro di un sistema che in molti pensavano fosse stato scongiurato. Il motivo è presto detto: tre classi diverse e in giorni diversi sono rimaste coinvolte dal contagio. Questo ha comportato il coinvolgimento come contatti diretti di ben trenta docenti, tre interi consigli di classe diversi.

In pratica, la scuola, che ha trenta docenti in isolamento fiduciario, si trovava nell' impossibilità di coprire da lunedì le lezioni. Anche se, una parte dei professori, dovrebbe finire il periodo di quarantena tra domani e lunedì. Al preside Santi Longo non è rimasto altro da fare: Dad lunedì e martedì per l'intero plesso di via XXIV Maggio in via del tutto precauzionale. Da mercoledì rientro graduale, liberatorie permettendo.

