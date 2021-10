Messina dice addio a Peppino Mangiapane, fu deputato e assessore comunale

È morto nella notte, a 89 anni, Peppino Mangiapane, politico che ha amato la sua terra, che si è battuto sempre con forza, per Messina e la Sicilia, in ogni sede. E ha lasciato il segno, nei suoi atti parlamentari, nel suo impegno di amministratore, grazie a un percorso politico coerente e a una signorilità e nobiltà d'animo riconosciutagli da chiunque lo abbia conosciuto.

Sempre stato comunista, Mangiapane entrò in parlamento nel 1987 e fu tra i deputati più attivi, quasi travolgente la sua produzione di interrogazioni e interpellanze parlamentari. Orgoglioso delle sue origini popolari, maestro di scuola, educatore, uomo buono e ironico, Mangiapane fu anche assessore nella giunta providenti, dal 1995 al 1998, subentrato in corso d'opera ma capace di sbloccare alcune delle opere pubbliche più importanti, come l'iter degli svincoli di giostra e annunziata. Aperto al dialogo e al confronto, mantenne sempre la barra dritta sui temi della giustizia sociale, della lotta alle mafie, della questione morale. Con lui se ne va davvero un pezzo della Messina più bella, autentica e nobile.

