Tragedia a Reitano, 65enne cade a terra sbattendo con la testa e muore

Un uomo di 65 anni ha perso la vita a Reitano. Da quanto si apprende l'uomo è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto in casa. Uscendo di casa è caduto sbattendo violentemente a terra. L'incidente gli avrebbe provocato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Tempestivo l'intervento dei famigliari che hanno prontamente chiamato il 112 ma, nonostante la macchina dei soccorsi sia arrivata poco dopo sul posto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Mistretta per i rilievi e gli accertamenti del caso.

