Sono tre i decessi legati al Covid19 registrati a Messina: si tratta di due donne, di 85 e 65 anni, e un uomo di 79 anni, tutti deceduti ieri all'ospedale Papardo. Due erano vaccinati ma con comorbilitá, quindi con diverse patologie, mentre una delle vittime non era vaccinata.

Per quanto riguarda i ricoveri sono 86: 43 al Policlinico (di cui 10 in rianimazione), 23 al Papardo (di cui 5 in rianimazione), 9 all’Irccs Piemonte e 11 a Barcellona.

