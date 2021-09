Barcellona, trasporto di rifiuti: denunciate 11 persone per violazioni della normativa ambientale

a Falcone, dove i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 3 imprenditori, residenti nel circondario, per le ipotesi di reato di Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza dei formulari e di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, poiché venivano sorpresi mentre trasportavano scarti di lavorazioni edili senza la prescritta documentazione, sequestrando il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.