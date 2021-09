Spaccia droga e causa la morte di un ragazzo di Santa Lucia del Mela: arrestato un 29enne

Questa mattina, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla locale Procura della Repubblica, guidata dal dottor Emanuele Crescenti, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno arrestato il 29enne P.T. di Pace del Mela (ME), già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di morte in conseguenza di altro delitto con riferimento al reato di cessione di sostanza stupefacente al giovane P.K. 25enne di Santa Lucia del Mela, deceduto nel settembre 2020.

I fatti risalgono alla mattina dell'8 settembre 2020, quando, a Santa Lucia del Mela, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è intervenuta in contrada Filicusi, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in stato confusionale che si aggirava per le vie del paese. I Militari, giunti sul posto, hanno individuato in strada il giovane P.K., soggetto gravato da precedenti penali che, all’epoca, era sottoposto agli arresti domiciliari. In considerazione dell’evidente stato di alterazione psicofisica in cui versava, i militari si sono adoperati per salvaguardarne lo stato di salute, cercando di farlo calmare e di evitare che potesse compiere gesti autolesionistici. All’arrivo del 118, il giovane è stato sottoposto alle prime cure, quindi i sanitari, con l’ausilio dei Carabinieri, lo hanno messo sulla barella e trasportato, prima, all’ospedale di Barcellona P.G. e, successivamente, a quello di Milazzo dove è arrivato in coma. A seguito del peggioramento delle condizioni fisiche, il giovane è deceduto il 12 settembre 2020.

Gli accertamenti compiuti sui luoghi dai Carabinieri e le dichiarazioni rese dalle persone presenti avevano evidenziato che lo stato confusionale in cui versava il giovane, potesse essere conseguenza di un’intossicazione da sostanze stupefacenti, ipotesi confermata dal successivo esito degli accertamenti tossicologici svolti a seguito dell’autopsia effettuata sul corpo della vittima.

Sulla base di tale ipotesi è stata avviata l’attività di indagine delegata dalla dott.sa Emanuela Scali, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ai Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, al fine di accertare la provenienza della sostanza stupefacente che aveva portato alla morte il giovane.

Le indagini, svolte anche mediante attività tecnica, hanno consentito di appurare che la “dose letale” di cocaina che aveva causato la morte di P.K. era stata ceduta dal 29enne P.T., che sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

