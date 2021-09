Giammoro: incidente sulla SS 113, centauro ferito e traffico paralizzato

La Statale 113, in località Giammoro, resta purtroppo teatro di incidenti. Per cause da ricostruire, una Fiat Panda si è scontrata con una motocicletta. A seguito dell'urto, il centauro è stato sbalzato sull'asfalto. A quanto pare, l'uomo, cosciente, in attesa dei soccorsi è rimasto sul selciato in stato di forte shock, confortato da alcuni passanti. Si registrano lunghe code sul tratto di Statale, già di per sé trafficato a qualsiasi ora del giorno e della notte.

