Covid a Messina, 4 decessi e 98 persone ricoverate

Si registrano 4 decessi per Covid negli ospedali di Messina. Due i morti al Policlinico: una donna di Messina di 70 anni e un uomo di Nizza di Sicilia di 68 anni, entrambi deceduti ieri e non vaccinati.

Altre due vittime al Papardo, sempre di ieri: una donna di 73 anni e un uomo di 64 anni.

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, sono in totale 98: 53 al Policlinico (di cui 10 in rianimazione), 22 al Papardo (di cui 6 in Rianimazione), 7 all’Irccs Piemonte e 16 all’ospedale di Barcellona.

