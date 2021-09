Asm Taormina, caso direttore generale: «La nomina viola lo Statuto»

La delibera di nomina ad interim del direttore generale di Asm, formalizzata dal Cda, sblocca l'impasse in azienda ma le polemiche non si placano, anzi si fanno roventi. L’opposizione contesta, infatti, che la competenza a procedere fosse del consiglio comunale e ritiene non conforme l’iter, invece, posto in essere con apposita delibera dal Cda di Asm. Da qui la «diffida a revocare le delibere del Cda n. 1 e 2» riguardanti il “Conferimento dell’incarico temporaneo e a titolo gratuito di direttore generale facente funzioni di Asm ad Agostino Pappalardo, responsabile di Area del Comune di Taormina” e di “Proposta al consiglio comunale di nomina del direttore generale di Asm tramite chiamata diretta, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 dello Statuto”.

«Avendo preso visione degli atti si diffidano il dg, il sindaco, presidente del Consiglio e consiglieri comunali e il segretario generale a revocare le delibere in oggetto, in quanto in palese violazione dello Statuto di Asm e della legge. Si diffida, inoltre, il dg dal porre in essere qualunque azione nascente da tale nomina in violazione e nel caso in cui entro 2 giorni le delibere in oggetto non saranno revocate, il sottoscritto si troverà costretto a rivolgersi alle autorità competenti»: questa la nota inviata dal consigliere di opposizione Antonio D’Aveni, sposata inoltre da Salvo Cilona, Claudio Giardina, Pina Raneri e Alessandra Cullurà.

