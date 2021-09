La situazione Covid a Messina e provincia conta ad oggi 56 ricoveri al Policlinico (di cui 12 in rianimazione), 29 al Papardo (di cui 8 in Rianimazione), 5 all'Irccs Piemonte e 16 al Cutroni Zodda di

Barcellona. Sul fronte decessi, una sola vittima al Policlinico nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 93enne di Messina morto ieri. Non era vaccinato.

