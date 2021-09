Strade allagate e rifiuti "galleggianti" a Torre Faro, il comune di Messina sotto accusa

"Non è accettabile che la città sia ridotta in queste condizioni" afferma la consigliera comunale del M5s Cristina Cannistrà che chiede all’Amministrazione quali misure siano state messe in campo per la sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia delle caditoie. E segnala i sacchetti di immondizia che “galleggiano” a Torre Faro

"Non è accettabile - continua la Cannistrà - che la città sia ridotta in queste condizioni già con le prime piogge, nonostante per la pulizia delle caditoie siano “stati stanziati parecchi fondi”.

«È bastato un temporale per mettere in ginocchio tantissime vie della città, dal centro alla zona Nord, già in condizioni piuttosto precarie, con ovvie conseguenze sulla viabilità e sull’incolumità dei cittadini», prosegue, chiamando in causa l’amministrazione comunale e la carenza di igiene pubblica in tante zone di Messina.

«Al Rione Palazzo, a Torre Faro, la strada che consente l’unica via d’uscita dal borgo era un fiume in piena, con sacchetti dell’immondizia che galleggiavano fra le vetture. Una situazione inaccettabile. Pertanto - fa sapere - ho immediatamente comunicato quanto sta accadendo all’Assessore con delega alla Protezione Civile, all’Assessore con delega alla Polizia Municipale e rifiuti e al Presidente di Amam, nella speranza che intervengano nel minor tempo possibile».

Sotto la lente della capogruppo anche la situazione dei torrenti cittadini: «Abbiamo presentato diverse interrogazioni sulla pulizia degli alvei e andremo a verificare se gli interventi necessari siano stati portati a compimento»

