Fondazione per il Teatro di Barcellona, definiti risorse e obiettivi

L'Amministrazione Calabrò, a poco meno di un anno dall'insediamento, posa la prima pietra per creare una fondazione autonoma per la gestione del Teatro comunale Placido Mandanici. È stato già creato un apposito capitolo di bilancio per finanziarne la costituzione, prevedendo nel Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2013, che a metà mese dovrà approdare in consiglio per l'approvazione, le necessarie risorse pari a 480 mila euro per i prossimi 3 anni. Mai prima d'ora per il Teatro era stata prevista in bilancio una programmazione triennale di tale portata per contribuire a finanziare le prossime tre stagioni teatrali che saranno realizzate grazie alla costituenda “Fondazione Teatro Placido Mandanici”. Per questo è in corso di costituzione un “nucleo di staff” di cui fanno parte il sindaco Calabrò, l'esperto in finanza pubblica Dario Paterniti ed il direttore artistico dello stesso teatro, esperto a titolo gratuito, Alberto Munafò. Dello stesso nucleo che lavorerà per costituire la fondazione, a cominciare dallo statuto, faranno parte un gruppo ristretto di dirigenti e funzionari che nei prossimi giorni saranno incaricati con determina.

