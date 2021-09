Il derby Messina-Palermo in diretta su Sky Sport

Era prevedibile, l'attesto derby siciliano tra due squadre che insieme hanno militato nella massima serie fino a 15 anni fa, sarà trasmesso in diretta da Sky. Messina-Palermo, che si disputerà allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia sabato prossimo, avrà inizio alle 17.30 e andrà in onda sul canale 251 del network che da quest'anno ha deciso di seguire 8 gare alla settimana del campionato di serie C. Il derby sarà comunque visibile anche nella piattaforma streaming Eleven Sport

