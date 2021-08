Assembramenti sul treno Messina-Palermo, scoppia la protesta alla stazione di Milazzo

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Milazzo, dove un treno regionale proveniente da Messina e diretto a Palermo è fermo da oltre un'ora in quanto numerosi passeggeri che dovevano raggiungere il capoluogo siciliano via mare sono rimasti sulla terraferma per un problema tecnico e quindi si sono riversati alla stazione per poter raggiungere Palermo in treno.

Ma il rispetto delle norme Covid impone un accesso contingentato sui convogli e quindi non è stato possibile far salire tutti. Da qui la protesta che non permette al treno di ripartire. Ferrovie dello Stato ha disposto l'invio di bus per agevolare i trasferimenti, ma la situazione resta tesa perché alla protesta sorta sul piazzale di Milazzo si è aggiunta quella dei viaggiatori che si trovavano sul treno e che a causa di ritardi perderanno le coincidenze aeree. Richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine.

