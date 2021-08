Barcellona, il commissario Firenze consegna ai sindaci le liste dei “no vax”

Per pianificare ogni tipo di azione utile a far comprendere ai cittadini l’urgenza di accedere alle somministrazioni, il commissario covid dell’Asp Alberto Firenze ha voluto incontrare i sindaci del Distretto socio-sanitario D28 dandosi appuntamento al quarto piano del Covid-Hospital di Sant’Andrea. La situazione non certo felice in cui versano Barcellona e l’esteso comprensorio circostante è il dato da cui partire.

Bisogna attivare tutti quegli strumenti utili a sconfiggere quelle forme di dissenso e reticenza che immobilizzano e non poco il dato che in percentuale racconta di un progressivo, seppur lento, aumento delle dosi somministrate. La struttura commissariale c’è, si sta facendo carico delle esigenze e delle istanze manifestate dai sindaci. Così si delegano le massime autorità in materia di sanità locale, i sindaci, ad agire direttamente in prima persona.

Come? Il commissario Firenze ha consegnato ai nove rappresentati presenti all’incontro (mancavano quelli di Rodì Milici, Basicò e Fondachelli, oltre alla commissariata Terme Vigliatore) un plico con tutti i nominativi dei residenti sul proprio territorio che non si sono vaccinati.

