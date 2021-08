Coronavirus, a Messina numeri schizofrenici. Ma sono tutti in aumento

La curva dei contagi a Messina somiglia sempre di più alle tipiche montagne russe del Luna Park. Diventa difficile credere che nel giro di tre giorni si possa passare da 230 contagi a 84 e poi di nuovo a 238 per arrivare, ieri, a 4 (!). Ed è ancor più difficile comprendere come sia possibile che, nello stesso giorno, la Regione fornisca un dato completamente diverso da quello che, invece, viene archiviato dall’Ufficio per l’emergenza Covid di Messina. Abbiamo analizzato la settimana che va dal 16 al 22 agosto: in totale per la Regione sono stati 1.204 i nuovi positivi, per l’Ufficio Covid 1.072. Ma non è il totale a stupire, quanto il dettaglio giornaliero. Qualche esempio: il 17 agosto comunica 225 nuovi positivi in provincia di Messina, secondo la banca dati dell’Ufficio Covid sono 83. Il 18 agosto, invece, per la Regione sono appena 18, per l’Ufficio messinese 85. E il giorno dopo? Palermo dice +81, Messina +232. Forse è giunto il momento, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, di riconsiderare l’utilità di questa conta giornaliera.

