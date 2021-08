Svincolo di Santa Teresa di Riva. Costi raddoppiati... sulla carta

Era stato annunciato nelle scorse settimane, adesso è stato messo nero su bianco: lo svincolo autostradale Santa Teresa di Riva-Val d’Agrò costerà oltre il doppio di quanto previsto. La conferma arriva dalla riprogrammazione delle opere del Patto per la Città metropolitana di Messina, siglata sabato con un decreto del sindaco metropolitano, Cateno De Luca, con il quale si prende atto del nuovo Masterplan e dell’allegata scheda di sintesi con le variazioni apportate al documento, firmati da Salvo Puccio, dirigente della V Direzione Ambiente e Pianificazione di Palazzo dei Leoni. Un nuovo aggiornamento deciso in seguito alla complessiva ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi, compresa la verifica sulla loro strategicità, anche per scongiurare la possibile revoca dei finanziamenti per quelle opere che potrebbero non partire entro il 31 dicembre 2022. Lo svincolo dell’A18 di Santa Teresa passa adesso a 26,4 milioni «a seguito dell’avvenuta redazione della progettazione definitiva da porre a base di appalto integrato - scrive Puccio - anche a seguito di concertazione e protocollo di intesa sottoscritto con il Consorzio per le autostrade siciliane». I professionisti del raggruppamento “Proger-Progin-Dinamica”, che due anni fa hanno ricevuto dal Comune di Santa Teresa l’incarico di progettare l’infrastruttura stradale per una spesa di mezzo milione di euro, hanno infatti consegnato nei mesi scorsi tutto l’incartamento con le modifiche richieste e tra aggiornamenti e variazioni il costo è notevolmente lievitato.

