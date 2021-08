Eolie, Panarea riapre ai barconi con i turisti

Da oggi via libera a Panarea per le unità navali a traffico passeggeri non di linea, i cosiddetti “barconi”, per l’intrattenimento musicale e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi dell’isola.

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni non ha, infatti, prorogato l’ordinanza urgente, scaduta ieri, con la quale aveva, lo scorso 14 agosto, imposto delle limitazioni, dopo la rapida diffusione di contagi Covid. L’ordinanza non è stata prorogata non essendovi più i presupposti che hanno portato alla sua emanazione.

«L’ordinanza – spiega il sindaco Marco Giorgianni – trovava motivazione sulla base delle interlocuzioni e dei pareri delle Autorità Sanitarie, in particolare del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina, vista la propagazione dei contagi da Covid 19 sull’isola che destava particolare preoccupazione. La situazione epidemiologica, ad oggi –continua il primo cittadino – appare contenuta e circoscritta e pertanto non giustifica l’ulteriore mantenimento di provvedimenti restrittivi».

