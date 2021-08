Rimane stazionario il quadro clinico del 30enne che, venerdì notte, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo sulla A20 Messina-Palermo, in prossimità dello svincolo di Rometta.

Il giovane (M.L.) si trova in rianimazione al Policlinico di Messina. In programma, per oggi, altri accertamenti clinici. Nel frattempo, a Villafranca Tirrena si continua a sperare e pregare per la sua vita.

