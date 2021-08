Eolie sommerse dai rifiuti. E la chiamano estate...

Nelle Eolie assaltate dai turisti langue, per usare un eufemismo, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Da tutte le isole, ad eccezione di Salina che ha un altro gestore, è un coro di proteste.

La differenziata, partita ad inizio maggio sta incontrando grandi difficoltà e la Loveral, che si è aggiudicata l’appalto settennale nel Comune di Lipari, non riesce a fare fronte al servizio anche per carenza di personale e mezzi all’altezza di quanto le isole richiederebbero in questo momento. Con questo stato di cose, con l’avanzare di agosto, si rischia una vera e propria emergenza. Dagli uffici preposti del Comune di Lipari fioccano le contestazioni nei confronti della ditta ma la situazione resta sempre la stessa, anzi peggiora con l’avanzare del mese di agosto e l’incremento delle presenze. Questo nonostante l’impegno degli operatori ecologici.

