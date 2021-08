Treni, due ore di interruzione tra Taormina e Letojanni

Una interruzione della tratta ferroviaria tra Taormina e Letojanni si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi. Lo stop alla circolazione ferroviaria poco dopo le 17 si è reso necessario a seguito di alcuni controlli alla linea da parte del personale di Rfi, al fine di garantire la funzionalità in sicurezza del percorso che si snoda lungo il binario del primo polo turistico siciliano. La circolazione è stata quindi provvisoriamente interrotta per alcuni minuti al fine di effettuare i necessari accertamenti, a conclusione dei quali è stata riattivata prima in via progressiva e poi definitiva la normale circolazione.

Si sono verificati nella circostanza alcuni disagi ai viaggiatori che si spostano tra Messina e Catania e nella zona ionica. In particolare ad attendere c'erano alcuni viaggiatori sia alla stazione di Taormina Giardini che in quella di Letojanni. La situazione è stata comunque seguita con attenzione anche dalla Polfer.

La sospensione sulla linea Messina - Catania si è verificata intorno alle 17.10, quando il traffico ferroviario è stato sospeso tra Taormina e Letojanni per un inconveniente tecnico alla linea ed è scattato l’intervento dei tecnici di Rfi. Nel frattempo è scattata la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e sono stati attivati i servizi sostitutivi con autobus.

Dalle ore 19:10 sulla linea Messina - Catania il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Taormina e Letojanni per un inconveniente tecnico, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea per garantire comunque gli spostamenti all'utenza.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono stati di 3 Regionali cancellati mentre 8 sono stati limitati nel percorso.

Dalle 19 sulla linea Messina - Catania è scattata la ripresa del transito dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

