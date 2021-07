Messina: biglietti settimanali per bus e tram, novità nei parcheggi

Arrivano nuove opzioni, dal biglietto di 72 ore a quello settimanale, per chi vuole utilizzare bus e tram. E si istituzionalizzano alcune pedonalizzazioni in centro città. Lo prevedono due atti approvati, nei giorni scorsi, dalla Giunta De Luca, su proposta, in entrambi i casi, dell’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello.

Il nuovo piano tariffario è stato trasmesso da Atm al Comune a fine giugno e non modifica le tariffe di base, né del trasporto pubblico né della Ztl, bensì lo integra con delle previsioni aggiuntive. Nello specifico, queste sono le novità che entreranno in vigore fra pochi giorni: il biglietto per Tpl (bus e tram) della durata di 72 ore al prezzo di 10 euro; il biglietto della durata di 7 giorni e per tutte le linee, al costo di 20 euro; l’estensione della sosta a pagamento già prevista per la Ztl (le strisce blu) anche al parcheggio cosiddetto “Fosso”, di via La Farina; l’introduzione della tariffa di 50 centesimi l’ora per i parcheggi di interscambio anche se non si utilizza un mezzo pubblico (finora la tariffa era integrata e il parcheggio legato all’acquisto di un biglietto Tpl); l’introduzione di tariffe specifiche per il parcheggio Cavallotti e per lo Zaera. In quest’ultimo caso ecco il dettaglio per il multipiano di via Magazzini generali e la struttura di villa Dante: 5 euro per la sosta di mezza giornata, 9 euro per la giornata intera, 25 euro per tre giuorni, 55 euro per sette giorni, 1.000 euro per l’abbonamento annuale h24, 700 euro per l’abbonamento annuale dalle 7 alle 21.

Per il resto, le tariffe rimarranno tali e quali a quelle attualmente in vigore, dai singoli biglietti alle agevolazioni fino ai gratta e sosta.

