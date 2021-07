Rometta, beccati due vandali dei segnali stradali: atti in procura

La polizia municipale di Rometta, per conto del Comune, ha inviato alla Procura della Repubblica di Messina la documentazione relativa agli episodi di danneggiamento della segnaletica stradale, avvenuti per mano di due autori che sono stati identificati dalle telecamere posizionate sui luoghi.

Il Comando della polizia municipale ha relazionato quanto accaduto, precisando che, in varie frazioni di Rometta Marea, ignoti avevano imbrattato, rendendoli non più leggibili e quindi non idonei all'uso, alcuni segnali stradali collegati ai parcheggi a pagamento.

Dal controllo delle videocamere sono stati notati un uomo e una donna, che sono giunti sul posto a bordo di un'auto, pronti a eseguire il danneggiamento.

La documentazione inviata al tribunale di Messina è corredata da immagini. Sarà adesso la Procura a stabilire quali azioni intraprendere. Da subito, il Comune di Rometta ha messo in atto tutti i provvedimenti possibili per poter risalire ai trasgressori. Gli atti vandalici, giudicati inaccettabili, sono stati due.

