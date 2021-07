Scene "hot" a Taormina: coppia ripresa durante un rapporto sessuale in pieno centro

Fuori programma "hot" a Taormina, dove una coppia si è concessa un momento di intimità palese, consumando un rapporto sessuale in pieno centro storico, in piazza IX Aprile, in piena notte. L'episodio è stato filmato da una persona che probabilmente si è accorta del fatto perché si trovava in una vicina struttura ricettiva.

Da quel momento le immagini si sono poi diffuse sino a diventare virali e la vicenda ha acceso subito il dibattito nella località turistica ionica, tra chi non ha gradito e ha dunque gridato alla "vergogna" giudicando con disappunto l'accaduto e chi, invece, ha "assolto" i due protagonisti e si è persino complimentato per l'ardore ed il coraggio nell'aver compiuto un gesto così plateale.

A quanto pare, protagonista del passionale gesto sarebbe stata una coppia non residente, che aveva semplicemente trascorso la serata a Taormina. Forse degli stranieri, che hanno deciso di lasciarsi andare al desiderio proprio nel salotto della Perla dello Ionio, senza preoccuparsi più di tanto né del "luogo pubblico", né tantomeno dell' "atto osceno". Al momento, non risulta siano stati avviati accertamenti sul fatto, che per altro è stato "nascosto" dal favore delle tenebre. Anzi. L'episodio, probabilmente, sarebbe rimasto inosservato e forse nessuno ne avrebbe mai saputo nulla, se non ci fosse stata la mano della persona che ha ripreso lo slancio focoso di questa coppia.

