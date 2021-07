Villafranca, mucca "ribelle" irrompe in centro. Paura e curiosità tra i presenti

Una mucca in libertà ha fatto irruzione, ieri sera, in piazza "Graziella Campagna", a Villafranca Tirrena. L'insolita ospite ha attirato l'attenzione e la curiosità dei presenti, creando anche un po' di paura. In evidente stato di agitazione, trovandosi in un habitat non familiare, la mucca ha iniziato la fuga dileguandosi verso il lungomare. Nel buio della notte ha fatto perdere le sue tracce.

Alcuni cittadini hanno avvisato gli amministratori comunali che hanno subito segnalato la presenza dell'animale alle forze dell'ordine

