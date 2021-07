Ficarra, sbatte in moto contro un muro. Perde la vita un centauro di 35 anni

Incidente mortale la notte scorsa a Ficarra lungo la Strada Provinciale 145 in via Loggia. A perdere la vita Marcello Tumeo, 35 anni, sposato e padre di due figli, che viaggiava a bordo della propria moto. Stando a quanto accertato dai carabinieri della stazione di Ficarra e del nucleo radiomobile della compagnia di Patti, intervenuti sul luogo per i rilievi di rito, il sinistro sarebbe stato autonomo e il centauro, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un muro dopo avere perso il controllo del mezzo a due ruote.

Sul posto si è portata anche un’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare in quanto il trentacinquenne era già deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

