Rifiuti a Messina, parte il confronto in Aula

I rifiuti e i servizi connessi al centro della lunga, ma non esaustiva, seduta della terza commissione consiliare di Palazzo Zanca. La differenziata oramai estesa a tutto il territorio e i diversi servizi che il gestore deve garantire in forza di un contratto di servizio oramai molto ampio e dettagliato, sono un tema piuttosto caldo in queste settimane. La fine del lockdown e l’avvio della stagione estiva hanno “ripopolato” le strade della città e, anche per questo, i messinesi notano con maggiore frequenza i disservizi e le ataviche difficoltà di chi deve garantire l’igiene cittadina. La seduta di ieri, sollecitata dal gruppo 5 stelle, è stato solo il primo round del confronto fra l’aula, la Messina Servizi e l’Amministrazione. Martedì prossimo, infatti, sono attese le risposte del presidente Pippo Lombardo (ieri in aula con l’assessore Musolino) alle articolate domande dei consiglieri. Il filo conduttore della seduta è stato quello delle analisi delle criticità da parte dei commissari e della presentazione dei passi in avanti del settore da parte di Messina Servizi.

