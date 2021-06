Pulizia in spiaggia: a Rodia ci pensano i bambini

Una lezione di vita e di educazione civica. Questa mattina una "squadra" di bambini - sotto la guida dei loro genitori - in maniera del tutto spontanea ha deciso di rendere più decoroso e accogliente un tratto del litorale di Rodia.

Così i più piccoli, insieme agli adulti, hanno portato a termine un intervento di pulizia della spiaggia, liberandola da rifiuti e materiale pericoloso. Entusiasmo è stato rappresentato loro dalla comunità di Rodia: non solo per l'iniziativa ma soprattutto per i valori del rispetto dell'ambiente.

