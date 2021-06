“Estate Sicura”: le prossime verifiche sulla A18 Messina-Catania

Vanno verso la conclusione le indagini geotecniche e georadar strutturali avviate da Autostrade Siciliane sulle gallerie della Messina-Catania e della Messina-Palermo.

Per effettuare i monitoraggi strutturali e programmare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, saranno chiusi alla viabilità alcuni tratti autostradali della A18 e il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, dove vigerà il doppio senso di circolazione.

I tratti chiusi:

dalle ore 7.00 di giorno 18 alle ore 24.00 di giorno 19 giugno, sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) tra il km. 31,234 e il km. 28,386;

dalle ore 7.00 di giorno 21 alle ore 24.00 di giorno 22 giugno, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 28,368 e il km. 31,234;

dalle ore 7.00 di giorno 23 alle ore 24.00 di giorno 26 giugno, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 12,368 e il km. 16,634;

dalle ore 7.00 di giorno 28 giugno alle ore 24.00 di giorno 1 luglio, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 3,447 e il km. 7,222;

dalle ore 7.00 di giorno 2 luglio alle ore 24.00 di giorno 7 luglio, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 4,165 e il km.12,368.

A seguito dei controlli svolti in precedenza, inizieranno già domani, giovedì 17 giugno, i lavori di messa in sicurezza delle gallerie Scaletta Zanclea e Piano Cutiri, sempre sulla Messina-Catania. Sino alle ore 9 del 26 giugno sarà chiuso al transito il tratto in direzione Messina che le ospita, tra i km. 12,368 e il km. 7,222, e contestualmente sarà istituto il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

