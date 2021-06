Vigile urbano di Mineo ritrovato cadavere nella stanza di un B&B a Lipari

Un catanese di 52 anni, in vacanza a Lipari, è stato ritrovato cadavere ieri mattino in un B&B nei pressi di Marina Corta. L'uomo, 52 anni, vigile urbano di Mineo è stato ritrovato cadavere da due suoi due amici che, dopo averlo atteso inutilmente, sono andati a bussare alla porta della sua stanza. Non avendo ricevuto risposta sono, poi, entrati all'interno della stanza con una chiave fornita dal titolare della struttura, facendo la tragica scoperta. Sono stati immediatamente allertati il 118 e i carabinieri. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo i primi accertamenti sanitari, la salma dell'uomo, su disposizione del magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Barcellona, è stato trasferita presso l'obitorio del cimitero di Lipari. Nelle prossime ore dovrebbe essere trasferito all'ospedale di Milazzo per l'effettuazione dell'autopsia. Sembra si tratti di morte naturale, ma solo l'autopsia fornirà elementi più precisi per valutare.

