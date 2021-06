San Piero Patti, scontro frontale tra due auto: quattro feriti gravi

Un grave incidente automobilistico si è verificato nel tardo pomeriggio al confine tra i comuni di Librizzi e San Piero Patti. L’incidente è avvenuto in località Balze – Brigneri, laddove due automobili si sono scontrate frontalmente causando un violento impatto che ha avuto come conseguenza ben quattro feriti gravi. Sul luogo del sinistro , sono subito giunti i soccorsi del 118 di Montalbano Elicona, Floresta, Falcone e San Piero Patti che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Sono giunti sul luogo anche i carabinieri della stazione di Librizzi per i primi accertamenti sulla dinamica del sinistro. Il traffico veicolare, invece, è rimasto bloccato per parecchie ore. Ben quattro i feriti, due per ogni auto. Tre dei quali sono stati trasportati dalle ambulanze all’ospedale di Patti, mentre per una donna, invece, considerate le gravissime lesioni subite, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo comunale di San Piero Patti. Subito dopo, in codice rosso, è stata prontamente trasportata presso l’ospedale Papardo di Messina. Non si conoscono ancora le cause e la dinamica certa del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione l’impatto tra le due auto è stato violentissimo, lungo una strada che non risulta molto trafficata.

