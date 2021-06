Lipari, colate laviche nell'area craterica Nord dello Stromboli

Nuovo trabocco lavico dallo Stromboli, per la precisione dall'area craterica nord. Il flusso lavico si attesta, al momento, nel settore alto della Sciara del Fuoco. Nella stessa area craterica è in corso una intensa attività di spattering, accompagnata da frequenti esplosioni. Il materiale grossolano prodotto, ricopre abbondantemente i fianchi del cono vulcanico e si assiste ad un frequente rotolamento di blocchi incandescenti lungo tutta la Sciara del Fuoco. Rotolamenti prodotti sia dal fronte lavico in lento movimento che dalle frequenti esplosioni che si verificano nelle bocche sommitali. L'ampiezza media del tremore vulcanico presenta valori medio-bassi. Non si osservano - così come sottolinea l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo- significative deformazioni del suolo.

