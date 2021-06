Messina, via alla pulizia delle spiagge libere. Poi docce, passerelle e aree per cani

La stagione estiva, ancor prima dell’appuntamento sul calendario, è già cominciata. In tanti si sono riversati sulle spiagge per un po’ di relax, per la prima tintarella o per cancellare un anno di clausura e restrizioni.

E se l’apertura formale della stagione balneare è avvenuta quasi un mese fa, adesso, con le scuole che stanno chiudendo i battenti, il litorale si fa via via sempre più affollato. Per questo da qualche giorno è cominciata anche la pulizia “straordinaria” delle spiagge messinesi più battute.

Se ne occupa la Messina Servizi che, come l’anno scorso, gestisce questa e la successiva fase di “mantenimento” della pulizia. Come accade in questo periodo, si parte dall’azione meccanizzata. Le ruspe gommate scendono sul litorale, puliscono e spianano la sabbia rendendo l’arenile uniforme.

