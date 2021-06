Aggressione all'Urbanistica di Messina: testata contro un dipendente

Momenti di tensione, questa mattina, negli uffici dell’Urbanistica del Comune di Messina, collocati nella sede distaccata dell’ex Real Convitto Dante Alighieri. Un utente, infatti, per far valere le sue presunte ragioni su altrettanto presunte mancanze da parte dell’ufficio, pare per via di un intoppo burocratico legato ad un lido balneare, ha aggredito un dipendente comunale, colpendolo con una violenta testata. Sul posto è intervenuta la polizia e il dipendente, un architetto, è stato soccorso in ospedale. E c’è già chi, tra i dipendenti di Palazzo Zanca, appresa la notizia, addebita una parte di responsabilità al clima avvelenato che si è creato nei confronti del personale del Comune, anche alla luce dei toni utilizzati spesso e volentieri dal sindaco Cateno De Luca, come in occasione del recente e verbalmente violento blitz “social” nell’ufficio del dirigente Aiello, preceduto da un altro blitz nella caserma Di Maio, con nel mirino la polizia municipale.

“Questo episodio - commenta a caldo il segretario della Fp Cgil, Francesco Fucile - è la conferma di un clima di tensione la cui responsabilità del sindaco è fin troppo evidente. La strumentalizzazione a fini di propaganda delle inefficienze e dei ritardi della macchina burocratica è una scelta precisa e queste sono le conseguenze. Dobbiamo capire se ci sono i margini affinché gli organi competenti facciano valutazioni nel merito di quanto accaduto. Come organizzazione sindacale possiamo arrivare fino a un certo punto, ma c’è da capire se sono necessari altri tipi di interventi. La situazione è grave”.

© Riproduzione riservata