Rimangono gravi le condizioni del 17enne finito con lo scooter in una scarpata a Taormina

Rimangono gravi le condizioni del giovane di 17 anni precipitato nelle notte tra sabato e domenica scorsa a Taormina dalla centralissima Via Roma e finito nella scarpata di Villagonia. A.B. è ricoverato al Policlinico di Catania dove, al momento, è in coma e sta lottando per la vita. Al Policlinico si sta seguendo con la massima attenzione il quadro delle condizioni di salute di A.B. Ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I medici stanno affrontando le criticità determinate dal grave incidente. Nel frattempo in tanti si sono stretti attorno alla famiglia che sta vivendo ore di ansia e preoccupazione: gli amici stanno cercando anche di far sentire il proprio affetto attraverso il tentativo di far avere ad A.B. la maglia del suo idolo, Leo Messi.

