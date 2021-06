Messina, oggi riapre il mercato Zaera. Moderno, pulito e con parcheggi

Oggi è il giorno in cui Messina è pronta a riappropiarsi di uno spazio commerciale del quale per decenni si è accontentata e che per due anni aveva perso. Con l’inaugurazione odierna, rinasce il mercato Zaera, uno dei riferimenti più noti del commercio di prossimità di tutta la città. Con il S. Orsola, il Vascone e ora anche con il Muricello rimesso a nuovo, rappresenta per molte famiglie il luogo del perfetto equilibrio fra qualità e prezzo.

Dove si trovano le materie prime della tradizione e del territorio e dove anche chi ha una pensione sociale può arrivare alla fine del mese. Uno specchio della Messina più verace. Che adesso avrà una cornice di certo più dignitosa, visto che il nuovo mercato è ben altra cosa rispetto a quello precedente che somigliava tanto ad una baraccopoli. Saranno il sindaco De Luca e l’assessore Musolino ad inaugurare il “Mercato Area Verde”. Nome destinato a finire presto nel dimenticatoio perché per tutti quello resterà lo “Zaera”.

© Riproduzione riservata