Addio a Loris Dominissini, morto per il Covid. Fece parte del Messina dei "bastardi" di Scoglio

Loris Dominissini è morto all’età di 59 anni per le conseguenze del Covid 19. Era nato a Udine il 19 novembre 1961. Dominissimi, che da calciatore ricopriva il ruolo di centrocampista, ha raccolto con la maglia dell’Udinese 17 presenze tra i campionati 1983-84 e 1984-85, prima di passare al Messina e, successivamente alla Reggiana. Terminata la carriera nel 1996, nella stagione 1998-99 torna all’Udinese da allenatore per guidare la formazione degli allievi. Nel 2006 prende le redini della prima squadra, reduce dalla propria prima partecipazione alla Champions League, assieme a Nestor Sensini e subentrando a Serse Cosmi. Con il duo Dominissimi-Sensini la squadra raccolse due pareggi in sei partite e fu poi affidata a Giovanni Galeone, che traghettó i bianconeri al 12mo posto finale.

L'esperienza a Messina nel 1985-86

A Messina, Dominissini ha fatto parte dei “bastardi” di Scoglio che nel 1986 riportarono dopo diciannove anni la Serie B al “Celeste”. Non era titolare titolare, ma era il dodicesimo uomo di Scoglio. Chiamato spessissimo in campo per dare il suo contributo. Venti presenze (più le dieci in Coppa) – quattordici da subentrato – e un gol. Da allenatore ha condotto il Como dalla B alla A.

© Riproduzione riservata