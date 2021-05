Messina, atto vandalico contro la fontana di Piazza Stazione

Dopo il danneggiamento della Fontana Senatoria, a fianco del Palazzo del Municipio, avvenuto nei giorni scorsi, questa notte i vandali si sono accaniti sulla Fontana di Piazza Stazione, che Amam ha ripristinato due anni fa, dopo tanto abbandono, per dare ai cittadini un angolo verde di decoro e vivibilità e offrire ai turisti, che numerosi raggiungono la città dello Stretto, un segno di benvenuto e dignità civica sobrio e lindo, con giochi d'acqua.

Questa mattina, su segnalazione degli abitanti della zona, i tecnici di Amam sono dunque accorsi per verificare l'azione vandalica e porre subito rimedio per il ripristino della funzionalità degli impianti idraulico e di illuminazione danneggiati.

"Ancora un atto deplorevole, contro la nostra città - ha commentato la presidente di Amam Loredana Bonasera - per cui l'Azienda sta già ponendo rimedio con i suoi tecnici. Certo - conclude - dispiace registrare comportamenti come questi che offendono la città e anche i tanti cittadini che hanno rispetto per la cosa pubblica e si indignano per atti che distruggono il buono che ogni giorno cerchiamo di costruire insieme per il bene di tutti"

"Questa meravigliosa scritta ha resistito per quasi due anni e rappresentava anche la rinascita di piazza Stazione". Lo scrive su Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca, pubblicando una foto che mostra l'insegna "Messina" danneggiata: la seconda "S", infatti, è stata divelta.

"Posso affermare senza tema di smentita - prosegue De Luca - che la gran parte delle responsabilità della distruzione di Messina è ascrivibile alla sua classe politica che si è fatta la guerra sulla pelle della città aizzando e sollecitando una minima parte della comunità a sporcare e vandalizzare qualunque novità urbana come oggi sta accadendo con la raccolta differenziata. Questi episodi di vandalismo e disobbedenza urbana generata da odio ed invidia nelle prossime settimane aumenteranno perché “alcuni mondi” hanno avviato la strategia di sporcare la carriera del Sindaco De Luca per impedirgli di diventare presidente della regione siciliana. Anche io ovviamente sarò bersaglio di vari attacchi su fronti diversi".

