Messina, moltitudine di fedeli a Faro superiore per il reliquiario di Carlo Acutis

Grande partecipazione di fedeli nella Parrocchia Santa Maria Assunta di Faro Superiore, a Messina, dopo la cerimonia solenne di inaugurazione del reliquario del beato Carlo Acutis, fortemente voluto dal parroco, don Filippo Lucianetti, ed acquistato grazie alle generose offerte pervenute non solo dalla parrocchia ma anche da sodalizi e società. La celebrazione della Santa Messa, che ha visto la presenza del vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, ha dato il via ad un vero e proprio pellegrinaggio innanzi al reliquiario, in oro e argento, che riprende nella forma le guglie della Cattedrale di Milano, città di origine di Carlo Acutis, e che contiene un capello del beato. Il reliquiario è stato collocato alla sinistra dell'altare centrale della chiesa.

