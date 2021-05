Nuovo stadio a Messina, la vicenda rischia di deflagrare

Il sindaco: «Ci sono gli esperti che stanno facendo le dovute radiografie». L’assessore allo Sport: «Gli approfondimenti in corso richiedono tempi più lunghi del previsto». L’amministratore delegato del Fc Messina: «O si chiarisce la vicenda entro il 25 maggio o saremo costretti ad assumere le iniziative legali del caso». Il caso del nuovo stadio, nelle prossime ore, potrebbe deflagrare in modo dirompente. E allora facciamo un passo indietro. Riepilogo rapidissimo. 1) Il Comune definisce e pubblica un Bando per la concessione in gestione del “Franco Scoglio”. 2) Perviene una sola offerta, quella della società presieduta da Rocco Arena. 3) Il 16 marzo la Commissione di gara propone l’aggiudicazione al Fc Messina. 4) Il Responsabile unico del procedimento, che è il dirigente comunale Salvatore De Francesco, dovrebbe predisporre l’atto per l’adozione da parte della Giunta e la successiva stipula della convenzione. Ma il Rup vuole verificare alcuni aspetti e affida una consulenza esterna allo studio del prof. Franco Vermiglio. 5) Viene consegnata la relazione con una serie di rilievi circa la sostenibilità finanziaria ed economica che sta alla base del progetto di migliorie presentate dall’unico concorrente. Il Comune vuole garanzie certe prima di consegnare per 99 anni un suo bene patrimoniale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata