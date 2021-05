Ecco chi sono i "Bandidos": dal Texas a... Messina. La storia dei bikers della rissa di ieri

Da 54 anni il club dei Bandidos ha messo radici in tutto il mondo. Era il 1966 quando il texano Donald Eugene Chambers, il fondatore, diede vita al gruppo di motociclisti a San Leon.

Il motto dei centauri texani

"Noi siamo le persone da cui i nostri genitori ci hanno messo in guardia". Un motto emblematico quello scelto dai seguaci di Chambers che, secondo una stima recente, sono più di 5000 sparsi in 22 Paesi. Allo stesso tempo, i Bandidos sono uno dei quattro "Big Four" (ovverosia i 4 "motorcycle clubs", "MC") insieme a Hells Angels MC, Outlaws MC e Pagans MC (gli ultimi solo negli Usa). Fortissima la rivalità con gli Hells Angels, che ha spesso portato a violenti scontri.

I Bandidos di tutto il mondo

Attualmente il club conta 90 charters negli Stati Uniti, 148 in Europa, 32 in Australia e 15 in Asia. Negli Stati Uniti la maggior parte delle sezioni si trovano in Texas, ma successivamente sono nati anche in Louisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas, New Mexico, Colorado, Montana, Wyoming, South Dakota, Utah, Idaho, Nevada, Washington, Oklahoma e Nebraska. Nell'ultimo decennio c'è stato una sanguinosa faida con la gang rivale degli Hells Angels anche in Europa. I Bandidos sono tradizionalmente vicini agli Outlaws.

In Italia sono molti i gruppi Bandidos: tra questi quelli di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Reggio Calabria.

A Messina nell'aprile del 2017 furono protagonisti in piazza Duomo nel giorno della Domenica delle palme. Mentre l’arcivescovo Giovanni Accolla aveva appena iniziato il suo discorso dall’angolo che dalla piazza dà su corso Cavour arrivò fortissimo il rumore del motore accelerato di dieci, venti, cinquanta, e ancora di più, moto di grossa cilindrata. Erano i Bandidos e per poco non si arrivò allo scontro con alcuni fedeli.

