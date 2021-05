Pace del Mela, scontro moto-auto. Gravissimo un 45enne, trasportato in elisoccorso al Policlinico

Un centauro è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla via Nazionale di Giammoro nella mattinata di oggi. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta di grossa cilindrata, condotta da G.M., 45 anni, di Pace del Mela, che viaggiava in direzione Messina Palermo e un'autovettura tipo Audi, guidata da D.D.G., 31 anni, di Torregrotta, che procedeva in direzione opposta. Sul posto è intervenuta prontamente l'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza il centauro all'ospedale di Milazzo. Nel pomeriggio poi il trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sui luoghi dell'incidente per i rilievi di rito anche la polizia municipale di Pace del Mela, agli ordini del comandante Salvatore Campagna

© Riproduzione riservata