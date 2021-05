Istituto Postelegrafonici Villa Faro a Capo Peloro, l'Inps lo mette all'asta

Villa Faro è la storica colonia estiva di proprietà dell’Istituto Postelegrafonici (Ipost) sita nella riserva naturale di Capo Peloro. Dotata di accesso diretto alla spiaggia, di piscina e di campi sportivi, è in posizione strategica, affacciandosi da un lato sui laghi di Ganzirri e dall’altro sullo Stretto. Dopo essere stata un punto di riferimento dell’estate messinese negli anni del boom economico, da decenni la struttura è chiusa.

Negli ultimi anni INPS, subentrato ad Ipost, ha inserito la struttura nei propri piani di valorizzazione immobiliare, per restituire alla fruizione pubblica uno dei luoghi più suggestivi della città e, contemporaneamente, contribuire al risanamento delle finanze pubbliche. Villa Faro è stata così inserita nel sistema delle aste immobiliari INPS e, avvalendosi della possibilità introdotta da fine 2020, anche nel circuito delle vendite tramite trattativa privata, che ha fatto registrare le prime manifestazioni di interesse all’acquisto. Il termine per le offerte è fissato per lunedì 24 maggio.

