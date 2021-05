Torna la Family Card Messina, da lunedì le istanze. Pronti altri due milioni

È pronta una nuova sessione della Family Card. Il prezioso strumento che assegna buoni spesa a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale), è pronto per essere varato ancora per una mensilità . Oltre un anno dopo il lancio della prima iniziativa è arrivato l’avviso pubblico che prolunga la misura ancora per un mese. Da lunedì prossimo alle 10 sarà aperta la piattaforma digitale con la quale è possibile presentare l’istanza con cui accedere ai buoni spesa. Anche il bando di maggio, come quello di febbraio e fine marzo prevede che i beneficiari debbano avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Questo per dare spazio a chi è davvero in condizioni di difficoltà economica.

