Muore nel sonno Angelo Italiano, bandiera a mezz'asta a Pace del Mela

Bandiera a lutto a mezz'asta domani durante le esequie di Angelo Italiano, un figlio di Pace del Mela improvvisamente scomparso a soli 49 anni. La morte nel sonno del giovane, a causa di un arresto cardiaco, ha gettato nello sconcerto e nella profonda tristezza tutti in paese. Italiano era sposato e con un figlio piccolo. Anche a Milazzo e nell'hinterland, dove era molto conosciuto per il suo lavoro e per essere il nipote del indimenticato famoso arbitro internazionale di calcio Angelo Amendolia, la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. Tanti e toccanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia; toccante è anche quello arrivato dalla stessa amministrazione comunale. "Quanto è difficile scrivere oggi. Quanti dispiaceri. E oggi un dolore che non si può neppure descrivere. Ci ha lasciato Angelo Italiano. Una persona speciale, come pochi a cui ci legano troppe emozioni, troppi ricordi. Il sindaco a nome di tutta la cittadinanza si stringe in un abbraccio a Tonina e Daniele". Domani mattina alle 10 il funerale in Piazza della Visitazione.

