Cirò Marina, 20mila chili di rifiuti rimossi in un giorno

"Ventimila chilogrammi di rifiuti rimossi dall’ambiente in un solo giorno". E’ la quantità di plastica e non solo che la neonata associazione Plastic Free, stima di aver portato via, domenica, dal tratto di pineta e la spiaggia nei pressi dell’ex stabilimento Syndial. A supporto di Plastic free, guidata dai referenti locali, Niki De Franco e Giada Anania, più di 70 volontari. "La partecipazione ed il risultato – ha dichiarato De Franco - sono stati del tutto inaspettati trattandosi della prima iniziativa da noi promossa nel territorio di Cirò Marina".

A supportare la manifestazione ecologica, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Ferrari, ed in particolare il consigliere Francesco Affatato, quindi, le associazioni locali: “Città Pulita”, Prociv Krimisa, ma anche la comunità musulmana della Centro Culturale islamico Hassalam e gli ospiti del Centro di recupero delle tossicodipendenze, diretto da Cataldo Golino. Dopo il successo di domenica, Plastic free promette di ritornare in campo domenica 16 maggio "per ridare ai nostri luoghi la bellezza e la pulizia che si meritano eliminando la plastica dall’ambiente". "Plastic Free Onlus – ricorda De Franco - è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà con oltre 700 referenti in tutt’Italia".

