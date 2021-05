Auto capotta, ferita giovane conducente a Capo d'Orlando

Spettacolare incidente stradale ieri sul lungomare Ligabue con un bilancio di una ragazza ferita, per fortuna in modo non grave. Avevano temuto il peggio però i soccorritori quando hanno aiutato la ragazza ad uscire fuori dalla 500 capottata. Tutto è accaduto verso le 12.30 all’altezza della piazzetta “Pino Librizzi” dove dal lungomare si stava immettendo un operaio orlandino proveniente dal centro città. Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la ragazza che sopraggiungeva sullo stesso senso di marcia, non riusciva a scansare il veicolo che stava girando e o tamponava: nell’urto la 500 è capottata fermandosi sul marciapiede a pochi passi dalla spiaggia.

Immediati i soccorsi e dopo le prime medicazioni la ragazza, un’orlandina di 24 anni, è stata trasportata all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Illeso invece l’operaio che guidava l’altra auto.

