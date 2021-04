Squalo bianco nel golfo di Patti, segnalazioni dei pescatori alla Guardia Costiera

Presunto avvistamento di uno squalo bianco nelle acque del golfo di Patti. A darne notizia è il biologo marino di Milazzo Carmelo Isgrò che ha riportato la notizia appresa da un pescatore di Patti, Santino Incognito. Non ci sono prove visive, ma solo la testimonianza visiva del pescatore, che ha avvistato un grosso pesce, di circa cinque metri all'altezza dello scoglio di Patti, ipotizzando possa trattarsi di uno squalo bianco. “Ho raccolto le sue dichiarazioni – ha scritto su Facebook Carmelo Isgrò - supportato da un ricercatore dell'Università, Francesco Tiralongo, esperto di questi meravigliosi animali ed vicepresidente di Ente Fauna Marina Mediterranea. Personalmente, ritengo che si tratti veramente di uno Squalo bianco, intanto perché nonostante il suo avvistamento sia un evento poco frequente è comunque una specie presente nei nostri mari. La Guardia costiera e le autorità competenti sono state informate dell'accaduto.

In un video pubblicato su Facebook il dott. Tiralongo ha spiegato che “dal punto di vista scientifico, senza avere una documentazione video, il dato è poco utilizzabile. L'avvistamento di questi esemplari nei nostri mari non è un evento raro, ma sicuramente non molto comune. Già nei mesi scorsi nello stretto di Sicilia era stato avvistato un esemplare di squalo bianco. Non è un pesce che rappresenta gravi rischi per l'uomo. E' più il pericolo percepito che quello reale a seguito di film”.

“Il pesce avvistato – ha spiegato Santino Incognito – aveva la pancia bianca ed il dorso grigio scuro e della dimensione di circa quattro o cinque metri. Ero a pescare nei pressi dello scoglio di Patti quando ho visto la sagoma”.

