Messina, banchetto con nove persone in una stanza rurale ad Alcara Li Fusi. Sanzioni per oltre 3mila euro

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Alcara Li Fusi nel corso dei servizi sul territorio, finalizzati al rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno sanzionato 9 persone intente a consumare cibo e bevande all’interno di una stanza rurale di proprietà di uno dei partecipanti al banchetto. In particolare, i commensali, non appartenenti allo stesso nucleo familiare e non conviventi, erano seduti a stretto contatto tra loro e privi di dispositivi di protezione. Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri è emerso altresì che quattro dei soggetti sanzionati provenivano da territori di comuni limitrofi. Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni per un totale di 3.600,00 euro.

