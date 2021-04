Messina: Pajno: «Nessun focolaio all’ospedale Papardo»

Sono tre i contagi da variante inglese individuati all'ospedale Papardo. Due sono medici dell'ospedale già vaccinati, il terzo è un contatto diretto. Sono tutti asintomatici. E sono stati posti in quarantena. Lo screening in reparto non ha fatto emergere altri contagiati. L'infezione è stata contratta probabilmente in famiglia. I contagi sono stati individuati con i nuovi kit sudcoreani in dotazione da alcuni giorni all'ospedale. Uno dei medici, che aveva avuto contatti con dei parenti positivi, per scrupolo, ha voluto sottoporsi al test. Ed è risultato positivo alla variante. Così è scattato lo screening tra il personale del reparto dove prestava servizio: medici, infermieri e tutti i contatti diretti. E così sono saltati fuori altri due positivi. Uno dei due è medico sempre all'ospedale Papardo. I casi dei medici confermati dal direttore generale dell'azienda Papardo Mario Pajno non destano preoccupazione. «Non sono legati – spiega il manager – all'ospedale, non esiste alcun focolaio. L'infezione è stata contratta in famiglia.

